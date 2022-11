“La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar”: Máximo sale a defender a Cecilia Bolocco tras polémicos dichos

Cecilia Bolocco ha sido tildada de “gordofóbica” debido a sus dichos durante un Instagram Live, donde se refirió al sobrepeso en las mujeres.

Todo empezó cuando una seguidora le preguntó si podía hacer tallas XXL de su marca de ropa, a lo que Bolocco respondió: “si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?”.

Luego de que el video se viralizara, la animadora salió a pedir disculpas y aclarar que no lo dijo en serio.

“Es evidente que (el comentario) fue sacado de contexto. El contexto de mis transmisiones en vivo responde a situaciones lúdicas, donde me cambio de ropa, donde juego o contesto las preguntas que me hacen. La verdad es que siento que se viralizó algo que fue sacado de contexto para tratar de imponer en mí una opinión que yo no tengo. Toda mi vida he sido una persona que ha tratado de empoderar a la mujer”, aseguró la ex reina de belleza en un evento de la Fundación Care.

«Para mí es imposible decir algo para denostar, para dañar, insultar, agredir, nunca he abierto mi boca para agredir. Y si lo hice, porque fueron malinterpretadas mis palabras o fui torpe en decir algo, pues pido perdón. Pido perdón porque esa nunca ha sido mi intención ni lo va a ser”, concluyó Cecilia Bolocco.

Máximo Bolocco le dio su apoyo a su madre

Sobre los dichos de su madre, Máximo volvió a recalcar que fueron sacados de contexto.

“La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. A mi mamá la han querido derrumbar mil veces, pero a ella no le importa porque sabe que lo que está haciendo está bien. Para los haters que están ahí y que quieren hacerla bolsa como siempre, les recomiendo que vean el video completo y se den cuenta de que no fue un comentario gordofóbico ni contra nadie. Hay que informarse antes de hablar de la gente», expresó el influencer que hace algunos días salió de cuarto medio.