María Edite Santos, la mujer portuguesa que hace más de 20 años inició una batalla legal para que Julio Iglesias reconozca que es el padre de su hijo, lanzará una autobiografía con la que busca demostrar que no mintió.

Titulado Bailando entre las sombras, el libro es uno de sus últimos recursos en su lucha para que el cantante reconozca legalmente Javier Santos, de 44 años.

El pasado 28 de octubre, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazó reabrir el caso de paternidad, pero el abogado de Santos sostuvo que “se van a emplear vías para seguir defendiendo que Javier es hijo de Julio Iglesias”. Una de estas medidas fue enviar el caso a la ONU por supuesta “infracción de Derechos Humanos” al no reconocer a su hijo.

La publicación de Santos será lanzado en diciembre, y su sinopsis adelanta que es “una historia de sufrimiento, escarnio público, abandono y desesperación de la que todavía no se ha escrito el punto final”.

“Si bien es cierto que la intención de madre e hijo es que Julio de su brazo a torcer por la vía amistosa y le reconozca legalmente, todavía quedan algunos pasos judiciales antes de darlo todo por perdido”, señala 20minutos.

Javier quiere conocerlo

Javier Santos no ha perdido la esperanza de que Julio Iglesias se ponga en contacto con él algún día. “Mi madre es muy vehemente pero yo voy por otro lado. A mí me encantaría que mi padre me diera la oportunidad de poderme sentar con él, que me conociera y que pudiéramos hablar tranquilamente. Tengo muchas preguntas que hacerle”, dijo a 20 minutos.