“Sea hombrecito”: Carmen Gloria Arroyo detuvo en seco a un sujeto acusado de violentar a su exesposa

En un nuevo episodio de Carmen Gloria a tu servicio, la demandante, una mujer llamada Nelly, buscaba el 80% de la venta de un departamento que adquirió con su exesposo. La razón de alto porcentaje de dinero que pedía, se debe a que este era una forma de compensación por años de violencia física y psicológica que sufrió antes de separarse de él hace 10 años.

“Por todos los años de sufrimiento y humillaciones. Esta persona no habla, golpea. A los hombres no les dice nada, pero a las mujeres, cosas que no le gustaría escuchar“, argumentó la adulta mayor frente a la mirada atenta de Carmen Gloria Arroyo. Así, luego vino el turno de Francisco, el demandado.

“Lamentablemente, uno tiene que recordar cosas tristes, amargas y que no corresponden. Una cosa lleva a la otra, ella conoció a otra persona y yo lo lamento (…) Ningún hombre se hubiese quedado con las manos peladas después de eso“, declaró el hombre, antes que la abogada, molesta, lo interrumpiera.

“¿A qué se refiere?“, le preguntó incisiva Carmen Gloria. Ante lo que él, aclaró que se refería a quedarse “aplaudiendo”. De esta manera, la conductora de TVN insistió y le consultó sobre qué tendría que hacer un hombre en una situación así. Y ante una respuesta vaga del sujeto, que previamente había admitido violentar a su exesposa, lo frenó en seco.

Advirtió duramente a Francisco y falló a favor de Nelly

“Cortemos la retórica, aquí el sacrificio es de ambos, si usted no es ningún santo y no me va a vender la pomada a mí, estoy vieja para eso. Sea más hombrecito (…) Tiene 71 años, tiempo y evolución suficiente para entender que los actos aberrantes que cometió durante los años que estuvo casado, no corresponden”, le dijo la jueza a Francisco.

Y tras ello, le advirtió: “Son delitos, cualquier hombre que le pega a una mujer se va preso“. Además de que posteriormente, Carmen Gloria fue enfática para afirmar que “nada justifica violentar a una mujer“.

Finalmente, Carmen Gloria Arroyo falló a favor de Nelly en su demanda contra su exesposo. Por lo que el departamento será vendido y esta adulta mayor se quedará con la suma correspondiente al porcentaje que pidió.