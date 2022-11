¡Se la devolvió! Cobra muere tras ser mordida por un niño de ocho años en India

Un niño indio de ocho años mató a una cobra que se había enredado en su brazo y le había clavado los colmillos en la piel, devolviéndole el mordisco en una milagrosa historia de supervivencia.

El niño, conocido solo como Deepak, fue atacado por la serpiente en la remota aldea de Pandarpadh, en la región central de Chhattisgarh (India).

La cobra se enganchó a él mientras jugaba fuera de la casa de su familia y enrolló su cuerpo alrededor de su brazo, antes de morderlo para inyectar su veneno mortal.

Luchando contra el dolor, Deepak sacudió furiosamente su brazo, pero no pudo liberar al reptil. Asustado, decidió dar al atacante una muestra de su propia medicina y hundió sus propios dientes en su cuerpo, matando al animal.

“La serpiente se enredó en mi mano y me mordió. Sentí un gran dolor”, dijo Deepak a The New Indian Express. “Como el reptil no se movió cuando intenté quitármelo de encima, lo mordí con fuerza dos veces. Todo sucedió en un instante“, dijo.

Deepak siguió sano y salvo

Temiendo por la vida de Deepak, los padres del niño lo llevaron rápidamente a un centro médico cercano. Al examinar la herida, los médicos descubrieron que había sufrido una “mordedura seca”, es decir, que la cobra no había liberado veneno.

“Deepak no mostró ningún síntoma y se recuperó rápidamente debido a la mordedura seca”, dijo un experto en serpientes a The New Indian Express.

Las mordeduras de serpiente son excesivamente comunes en la India: un estudio publicado la semana pasada reveló que más del 85% de las muertes por mordedura de serpiente registradas en 2019 se produjeron allí. El distrito de Jashpur, donde Deepak tuvo su enfrentamiento con la cobra, es hogar de más de 200 especies de serpientes que viven en la región.