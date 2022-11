Quentin Tarantino aseguró que nunca trabajará para Marvel

No esperes ver a Quentin Tarantino tras la cámara de una película de superhéroes a corto plazo. El director de Once Upon a Time in Hollywood rechazó la idea de dirigir una película del Universo Cinematográfico de Marvel en una nueva entrevista con el L.A. Times.

“Hay que ser un empleado para hacer esas cosas”, dijo Tarantino sobre dirigir películas del MCU. “No soy una persona contratada. No estoy buscando un trabajo”.

Añadió que las películas de superhéroes están “asfixiando” al cine moderno de la misma forma que los musicales de estudio lo hicieron en los años 60.

Eso no quiere decir que Tarantino nunca haya pensado en participar en la realización de franquicias. Durante un tiempo, se planteó la idea de dirigir una película de Star Trek. Hablando con EW sobre Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino dijo que el guionista de The Revenant, Mark L. Smith, “escribió un guión muy bueno”, pero “no sé si lo haré o no”. Desde entonces, la idea se ha esfumado.

Después de todo, Tarantino ha dicho a menudo que solo piensa dirigir diez películas, y Once Upon a Time in Hollywood era su novena. Terminar su carrera cinematográfica con una entrega de la franquicia no parece apropiado para un autor como él.

Aunque no ha habido ninguna noticia sobre lo que planea para su final como director, los fans de la obra de Quentin Tarantino pueden disfrutar actualmente de sus libros. El año pasado salió a la venta la novelización de Once Upon a Time in Hollywood, y su nuevo libro de crítica Cinema Speculation ya está a la venta.