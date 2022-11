Muere hijo del actor Tim Roth a los 25 años tras enfrentar compleja enfermedad

El artista fue diagnosticado con cáncer de células germinales en noviembre de 2021, enfermedad con la que dejó de escuchar por un oído y que también lo llevó a perder considerable peso, según lo que él mismo reveló a través de su cuenta de Instagram.

“(El cáncer) continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo. Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha podido conmigo”, relató en un video en sus redes hace unos meses.

“Los quiero a todos, por favor asegúrense de hacer las cosas que aman. La vida es corta. Es el caos. Nunca sabes cuándo te va a tocar. Cuídate y vete al médico. A la mierda el cáncer” añadió en el momento el hijo de Tim Roth.