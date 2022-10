“Siempre hubo una chispa entre nosotros”: Tom Felton confesó su “amor secreto” por Emma Watson y aclaró rumores sobre su relación

Tom Felton, actor que le dio vida a Draco Malfoy, uno de los villanos más pequeños del agumento de la aclamada Harry Potter, publicó su nuevo libro: Beyond the Wand: The Magic and Mayhen of Growing Up a Wizard, texto en el que entrega particulares revelaciones.

Y es que durante el transcurso de la saga, los rumores entre una posible relación amorosa entre Felton, y la coprotagonista de Harry Potter, Emma Watson, situación que fue aborada por felton en su creación literaria.

Ante los rumores, Tom confesó que al inicio no se llevaba tan bien con Watson, y que incluso durante su niñez le llegó a hacer varias bromas pesadas junto a sus compañeros.

“Éramos predecibles y maleducados. Fuimos corriendo al camerino de Emma, entre risillas, que aumentaron cuando ella empezó a bailar. Simplemente éramos niños tontos, sin conocimiento, y pensábamos que mofarnos era divertido. Me sentía un poco capullo por ello, y con motivo”, revela en su texto.

¿Estaba Tom Felton enamorado de Emma Watson en Harry Potter?

Felton anunció que, con el paso del tiempo y la madurez de los protagonistas, el trato entre ellos mejoró considerablemente, y que en realidad sí sintió algo por Watson, aunque no de forma romántica como mucha gente especula.

“Siempre tuve un amor secreto por Emma, pero no como la gente piensa o quiere escuchar. Eso no quiere decir que no hubiera una chispa entre nosotros. Siempre la hubo, en distintos momentos”, afirmó en primera instancia, para luego dar paso a una revelación sobre lo que él cree que había entre ellos.