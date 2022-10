Muere Robbie Coltrane, actor británico que dio vida a Hagrid en “Harry Potter”

Una triste noticia para los seguidores de Harry Potter se conoció este viernes, puesto que medios británicos reportaron la muerte del actor Robbie Coltrane a los 72 años.

Coltrane es conocido por una serie de papeles en diversas películas, sin embargo, su representación como Hagrid, en la saga de Harry Potter, lo llevó a ser reconocido alrededor del mundo, además de ser uno de los personajes favoritos en las películas.

Así lo dio a conocer su agente, Belinda Wright, mediante un comunicado recogido por Mirror. “Probablemente, será recordado en las próximas décadas como Hagrid en las películas de Harry Potter, un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual en todo el mundo, provocando un torrente de cartas de admiradores cada semana durante más de 20 años”, señaló.

“Para mí, personalmente, lo recordaré como un cliente leal. Además de ser un actor maravilloso, era inteligente, brillantemente ingenioso, y después de 40 años de estar orgullosa de ser llamada su agente, lo extrañaré“, agregó.

Robbie Coltrane no solo es conocido por interpretar al gigantesco guardabosques de Hogwarts, sino también por su aparición como Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond (GoldenEye y The World Is Not Enough), y como el Dr. Eddie “Fitz” Fitzgerald en la serie televisiva Cracker, producción con la cual se inscribió en el libro de Récord Guinness, por ganar tres premios BAFTA consecutivos como Mejor Actor.