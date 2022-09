Ximena Rincón estaba de lo más entusiasmada hablando en un live de Instagram sobre su posible incorporación a Amarillos por Chile.

Una transmisión donde estaba conversando con Ignacio Gutiérrez y Nicolás Salhus, animadores del programa web El Centro, y donde también dejó entrever que estaría reflexionando sobre la posibilidad de su reelección como senadora por el Maule.

Dos temas de lo más serios que fueron interrumpidos por un particular hecho que sorprendió no solo a la política, sino también a quienes veían el registro.

“Chuchicamata, nos chocaron”, expresó la abogada luego de que se sintiese un fuerte golpe y ella se viera evidentemente conmocionada.

Ximena Rincón tras el accidente

Así, la ex Presidenta del Senado señaló que “nos acaban de chocar. Un auto se abrió, se pasó de segunda a primera pista y nosotros íbamos pasando”.

Y agregó que “no pasó nada, solo el daño del vehículo y yo iba con cinturón de seguridad, menos mal”.

Luego, añadió que “estamos todos bien. Yo no me quiero bajar, porque si me bajo, van a decir ‘la senadora y qué sé yo…'”.

De esta forma, Ximena Rincón optó por esperar a bordo del auto a Carabineros, siguiendo con el accidentado live.