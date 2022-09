C Tangana como huaso: la divertida canción que nació a partir del meme

El próximo 29 de noviembre, el cantante español, C Tangana, visitará nuestro país con su tour Sin Cantar ni Afinar. En este contexto, el madrileño había subido un divertido meme a sus redes sociales, en donde prevén cómo sería C Tangana como huaso.

Ahora, un tiktoker, quien además es músico, se atrevió a hacer una parodia de la canción Muchas Mujeres, de C Tangana. Y con la inspiración del meme, dijo cómo sería cantada por el artista si, en efecto, fuera huaso. Evidentemente, el video tuvo mucha repercusión y se volvió tendencia en redes sociales.

En la nueva versión, al joven instincktt se le escucha decir con el ritmo de C Tangana: “Desfilaba en Chillán, con 21 empanadas de pino y ahora come aquí”. Luego, la letra de la canción continúa: “La miro pensando cuánto faltará pa’ poder zapatear. La chicha que tengo al tomarla tan mal me chorrea por aquí, y no puedo parar”.

Para seguir con el mismo estilo, un C Tangana huaso cantaría más adelante: “No he podido olvidar el olor del choripán que comí en una fonda curao en TilTil. Escuché un uyuy de mi cancho gritando como un animal, cueca del infierno que sonara el día de mi funeral, con un buen tiki tiki…demasiados 18″.

Mira la divertida versión a continuación:

Vale la pena destacar que en sus redes sociales, el talentoso joven de nuestro país escribió: “Tenía que completarle la letra al meme gente. Bueno espero pasen un feliz 18. Aguante ser chileno, pero no la patria ni los que no toleran que Chile es un país en constante cambio”, Y cerró con un “Besitos C Tangana”.

Escucha la canción original de C Tangana, Demasiadas Mujeres:

