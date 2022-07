“Con conocimiento del texto yo rechazo y me la juego por una que nos una”, escribió Pablo Díaz al publicar un video con sus razones para votar contra la propuesta constitucional de la Convención. Así también, el actor se suma a “Una que nos una”, que es una iniciativa liderada por Javiera Parada, Felipe Harboe, Óscar Landerretche y Andrés Velasco.

El artista chileno conocido por su papel en la teleserie Machos, compartió un registro en el que explica por qué votará Rechaza de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. “Esta no es una elección de la izquierda contra la derecha, definitivamente no, y no tenemos que dejarnos manipular por esto“, afirmó.

Y luego agrega: “Esta es una elección donde nos vamos a jugar por establecer las bases de la sociedad en la que queremos vivir, los próximos 40 o más años. El 80% de las personas votamos Apruebo para que se redactara una nueva Constitución y Chile nunca ha sido un 80% de izquierda o un 80% de derechas”.

Aunque vota Rechazo, rescata cosas positivas del texto

Más adelante, el actor menciona lo que rescata del borrador constitucional presentado por la Convención. “Creo que la propuesta propuesta de la Convención tiene cosas muy buenas. Propone un Estado social democrático, propone el reconocimiento a los pueblos originarios, habla de la paridad. Son cosas que tenemos que conservar”, aseguró.

Posteriormente, Díaz detalla lo qué no le gusta de la nueva Constitución. “La propuesta de la convención plantea cosas que son peligrosas. No estoy a favor de eliminar los contrapesos de la política, no estoy a favor de eliminar el Senado, no estoy favor de eliminar el Poder Judicial u otorgarlo más valor al voto de unos por sobre otros a través de los escaños reservados”, señaló.

Finalmente, afirma que aunque votará Rechazo, todavía quiere una nueva Constitución. “Voy a rechazar convencido la propuesta que nos hace la Convención. Y no voy a bajar los brazos para que logremos una Constitución donde entremos todos y todas, y nos permita vivir en paz por muchísimos años más”, concluyó.

Alfredo Castro lo criticó

Tras que Pablo Díaz subió su video con su postura sobre la nueva Constitución, su perfil en Instagram se llenó de opiniones de divididas. Y uno que se no se mostró de acuerdo con los planteamientos del actor, fue un laureado colega suyo: Alfredo Castro.

El artista que hace unas semanas leyó una declaración firmada por más de mil artistas a favor del Apruebo, no dudó en cuestionar sus dichos. “Sí es una elección entre una derecha que ha empantanado este país durante 40 años. ¡Todo lo que temes es falso! ¡Mientes!“, le cuestionó Castro a Díaz, que hasta el cierre de esta nota todavía no le ha respondido.