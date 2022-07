En los últimos días mucho se ha hablado del presunto romance entre Ignacia Michelson y Marcianeke. La ex chica reality en más de una ocasión ha mencionado lo bien que se lleva con el artista nacional. Incluso, en una storie, ante la pregunta de un seguidor, sobre si le gustaba el cantante, su respuesta fue: “O sea, ¿a quién no le gusta? Ya, me pasé“.

Y recientemente, el 27 de julio, en una entrevista con LUN, desde España la influencer dio más detalles sobre su presunta relación. “Nos estamos conociendo hace un mes, no estamos pololeando, pero sí salimos harto y la pasamos bien (…) Nos llevamos bien y me cuida (…) Ha estado en mi departamento, en mi cumpleaños, siempre preocupado de mí”, contó.

Luego, la ex participante de Resistiré profundizó aún más sobre cercanía que hay entre los dos. “Todos los días hablamos, nos mandamos mensajes, sabe dónde estoy, sabe todo antes que el resto de la gente (…) Me escribe cosas tiernas, que me echa de menos, que está aburrido, que quiere que vuelva”, reveló. Aunque descartó un eventual pololeo: “Esto es más moderno“.

Los coquetos mensajes de Marcianeke con otra chica

Sin embargo, todo pareciera indicar, que mientras Ignacia Michelson se encuentra de viaje en Europa, el reggaetonero decidió no quedarse de brazos cruzados. En la noche del 27 de julio, una usuaria de TikTok dio a conocer los mensajes subidos de tono que le envió el artista urbano, en los que este la invita a salir.

“Estoy bajando a Santiago. Se me había quedado la licencia en mi casa. Y nada, nosotros vamos para mi casa ahora, vamos a estar compartiendo. Yo vivo en una parcela y es bonito para allá. Después vamos a bajar a Santiago y ahí te paso a dejar”, fue el audio que le envió Marcianeke a esta chica.

Sin olvidar, que previamente le había escrito: “¿Dónde estás?”, “Para pasarte a buscar”, “Me la merezco“, “Si me dejaste tirado el otro día” y “Si usted me la debe“. Mensajes que hablan de una cercanía y de un coqueteo del cantante con la usuaria de TikTok.

La respuesta de Marcianeke

Todo parece indicar que el reggaetonero está al tanto de la filtración de sus mensajes con la chica. Y es que poco después publicó dos stories en las que supuestamente le responde a ella.