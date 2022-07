Antonella Ríos reveló la vez que viajó a Miami para conquistar a Fernando González

Antonella Ríos fue una de las invitadas en el último episodio de Podemos Hablar. La actriz estuvo acompañada por Mariela Sotomayor, Dino Gordillo, Miguel y Maitén Montenegro en el programa que conduce Jean Philippe Cretton. Una instancia que la ex panelista de Me Late Prime aprovechó para relatar la vez que intentó conquistar a Fernando González.

Esto ocurrió años atrás, cuando la actriz grababa teleserie Brujas y el extenista estaba todavía soltero y en uno de sus mejores momentos deportivos. “En esa época había un deportista nacional muy connotado (…) La cosa es que lo conozco y no sé qué, y me dice ‘no voy a poder verte’. A mí me gustaba, además que estaba en el top de la ola. Me dice ‘me voy a Miami’“, relató al principio.

Después Antonella contó sobre unos pasajes que se ganó en Vértigo, que eran para México, pero que ella cambió para irse a Estados Unidos. “Yo grababa Brujas el lunes y yo tenía que ir a Miami viernes, sábado y domingo“, explicó. Y luego agregó: “Llegué, lo empecé a buscar en una época en la que no había celulares (…) No me acuerdo cómo nos comunicábamos y me dice ‘estoy aquí entrenando’“.

Estuvo frente a frente con el “Bombardero de La Reina”

Hasta que pudo llegar donde se encontraba el entonces flameante tenista nacional. “Llego hasta donde estaba, obvio que bien rasuradísima, perfumadísima, no, rasuradísima suena feo, depilada“, contó. Sin embargo, pronto se dio cuenta que sus esfuerzos habían sido en vano y que tenía que apurarse para volver a Chile a grabar su telenovela.

“Y yo estaba ahí y caché que no hubo ninguna posibilidad que yo interactuara con este ser humano, y yo más encima me había pegado un pique y el lunes tenía que grabar Brujas (…) Fue superior su trabajo y su blindaje“, detalló la actriz, quien alcanzó a verlo e incluso posó sensualmente frente al Feña, pero no logró su objetivo.

“Finalmente, no resultó nada, no pasó nada, hubo un interés pero después caducó“, indicó la actriz, que hasta ese momento, todavía no daba el nombre del deportista, hasta que lo soltó después. “El gran Fernando González, a quien le tengo mucho respeto, que es un hombre casado. No pasó nada. Hizo que este cuerpito se trasladara kilómetros vía aérea para poder encontrarse con él pero no importa“, concluyó Antonella Ríos.