El pasado miércoles 20 de julio, Tonka Tomicic fue entrevistada por AR13. En la ocasión, la ex animadora de Bienvenidos fue consultada sobre su presente y futuro en Canal 13, y confirmó que no tiene ningún proyecto concreto en la actualidad. Una incertidumbre que fue motivo de reclamo por parte de Raquel Argandoña, quien aseguró que la desaprovechan.

Previamente Tonka había dado a conocer, que en medio de su ausencia televisiva, se ha dedicado a preparar su programa en línea sobre sexualidad. “Estoy preparando un proyecto en YouTube que me tiene entretenida y ocupada. Ojalá que en la tele vengan cosas, pero también el canal tiene su tiempo y su momento entonces uno tiene que saber esperar esos tiempos“, afirmó.

Y más adelante, la presentadora televisiva, también reflexionó sobre su incertidumbre en el canal. “Es primera vez que me pasa, pero siento que por algo me está pasando y tengo la oportunidad de estudiar, de hacer este otro proyecto, de enfocarme en otras cosas, de estar en otra”, dijo en la oportunidad.

Los reclamos de Raquel Argandoña

Sin embargo, por más que Tonka intente verle el lado medio lleno del vaso a su presente en el canal, la Raca se mostró critica ante la situación de la animadora en el canal. “Yo no he hablado con Tonka hoy ni ayer (…) Personalmente, creo que Tonka nunca había estado en esta situación. Ella tiene contrato hasta fines de 2024, pero creo que Canal 13 la está desaprovechando. La pusieron de jurado y al programa no le fue bien”, dijo en Zona de Estrellas.

Y posteriormente, incluso la postuló para Tú Día, el matinal de la señal televisiva. “Cambiaría a las animadoras y pondría a Tonka, en el caso de no llevar a Priscilla Vargas“, concluyó.

Recordemos que anteriormente, el matinal de Canal 13 se llamaba Bienvenidos, donde Tonka Tomicic fue su rostro durante 10 años.