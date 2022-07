Luz Valdivieso está descontenta con el servicio de Enel. La actriz usó su cuenta en Twitter para denunciar públicamente que le cobraban 600.000 pesos por la cuenta de la luz. Un cobro que la indignó, y que a pesar de que se puso en contacto con la empresa, esto último no pudo calmar su enojo. La respuesta que le dieron no le pareció suficiente.

Todo surgió cuando Luz Valdivieso se dio cuenta que su cobro por el uso de la luz era de 600 mil pesos. Una cifra alta ante la que además le ofrecían pagarla en cuotas con interés. Esto tenía como causa el hecho de que, según acusó la actriz, Enel no pasó a tomar lectura de su medidor desde agosto del 2021. Lo que se hizo sin dar aviso.

Ella aseguró que en su casa siempre hubo alguien para que le tomaran lectura del medidor, pero aún así dejaron de pasar. A causa de la no toma de lectura de su medidor, la empresa decidió cobrar un promedio mes a mes. Lo que causó que a mediados de julio, la cuenta de Luz Valdivieso fuera de 600 mil pesos.

“Perdón con esto… Pero Enel no tomó lectura de mi medidor desde agosto del 2021 sin dar ningún aviso, y en mi casa siempre hay alguien. Cobraron un promedio mes a mes ¡y ahora mi cuenta es de 600 mil que me ofrecen pagar en cuotas con interés! ¿Qué hago? ¡Gracias!”, escribió la actriz en un tweet en el que etiquetó a la empresa.

Se puso en contacto con Enel

Tras realizar su descargo, la actriz recibió la respuesta de @EnelClientesCL, quienes le dieron el teléfono para que se pusieran en contacto. “Hola Luz, para poder ayudarte y entregarte un mejor servicio, te invitamos a escribirnos por WhatsApp al +56994447606“, fue la respuesta de la empresa.

Y se contactaron. Pero, aparentemente, no salió del todo bien. Posteriormente la actriz subió la conversación por WhatsApp que tuvo con el encargado de atención al cliente de la empresa, la que, por lo expuesto por Luz, no llegó a buen puerto.

“¿Por qué no se efectuó la lectura? Aquí hay una persona que trabaja todos los días… O por último, ¿por qué no dejaron una nota para enviar la lectura por teléfono? Me parece que es responsabilidad de la empresa, no mía. ¿Tendré que llevar el caso a la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles)?“, fue el mensaje que envió la actriz.

Mientras que la respuesta de Enel, fue la siguiente: “Entendemos lo que comentas, para ayudarte tenemos disponible para nuestros clientes los convenios tradicionales en los que debes cancelar un pie del 25% de la deuda y hasta 36 cuotas con intereses. Quedamos atentos”.

Finalmente, tras verse descontenta con la solución que le brindó la empresa, Luz Valdivieso decidió llevar el caso a la Superintendencia de Electricidad y Combustible.