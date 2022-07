Este martes 19 de julio, Luis Jiménez salió del retiro y volvió para fichar en Magallanes. El mediocampista se había despedido de las canchas hace menos de dos meses, tras jugar sus últimas temporadas en Palestino. Pero aún sentía que podía dar más. Lo que vio muy de cerca su esposa, Coté López, quien dio detalles de su regreso al fútbol profesional.

La modelo fue, como es costumbre, una de las primeras en salir a apoyar al “Mago” luego de que supo que volvería a jugar, y en esta ocasión, en la Primera B. A través de diferentes stories, la esposa del futbolista entregó su parecer sobre el regreso a la competencia deportiva de su marido, y además contó cómo se dio todo.

“Luis no podía cambiarse a un equipo de Serie A porque ya había más de 360 minutos en Palestino (son reglas) y como ya no estaba disfrutando ahí, decidió retirarse. Y llegó esta linda sorpresa. Lo animaron a seguir y terminar disfrutando, en lugar de terminar como lo había hecho”, dijo tras la pregunta de un seguidor quien le consultó por qué Jiménez no volvió a un equipo de Primera A.

Por qué Luis Jiménez fichó por Magallanes

Luego la modelo se refirió a los motivos tras el fichaje del “Mago” por el equipo que hoy lidera la Primera B. “Obviamente en Magallanes va por amor al arte, no por plata. Como dije antes, le costó mucho tomar la decisión porque es una persona de palabra y como ya había dicho que se retiraba, se sentía incómodo. Al final tenemos una vida y hay que hacer lo que nos gusta“, afirmó.

Tal cómo lo hizo antes Luis Jiménez, Coté López habló de la importancia de sus amistades en su regreso. “Los amigos influyeron mucho, pero Luis es demasiado profesional. Luchará por ser un aporte y él tiene clarísimo que sus compañeros hicieron ya todo el trabajo para estar donde está. No quiere llegar a atribuirse ningún mérito, solo dar lo mejor y disfrutar“, declaró.

Más adelante, reiteró que lo apoyará siempre y se acordó del retiro del exseleccionado nacional, en el que ella lloró. “Espero haber respondido sus preguntas para que no me pregunten más, además porque imagino que Luis ni una palabra conociéndolo. Ah, y obvio que iremos a verlo siempre. Post data: Hice todo ese llanto por nada“, sostuvo.

Al finalizar, María José López expuso una confusión de muchos quienes le han consultado a raíz del fichaje de Luis Jiménez. “Mucha gente me pregunta si me iré a vivir a Magallanes (me imagino dicen la región de Magallanes). Mi gente, el equipo es en Santiago, San Bernardo“, cerró.