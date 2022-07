Juan Pablo Queraltó se encuentra en uno de sus mejores años desde que se hizo conocido en la televisión a través de programas como SQP. El periodista además de ser notero en Contigo en la mañana, es también animador en Sabingo y en El último pasajero. Un presente que lo tiene contento y optimista.

“Este ha sido un súper año en lo profesional (…) Ha sido muy rico, en lo profesional y en lo personal con la Fran (Sfeir) y los niños. Y además las oportunidades que me ha dado el canal son súper importantes“, contó feliz en conversación con La Hora. Y es que tras esforzarse en papeles televisivos de menor impacto, por fin llegó su momento y hoy es rostro de dos programas.

Sin olvidar que, además, JP Queraltó se siente querido por la gente. “No me acuerdo con quien lo comentaba, pero son pocos los animadores que están de lunes a lunes en pantalla. Son pocos los que pueden estar en la calle sin que los funen, en el matinal me pasa eso. La gente me tiene un cariño muy grande y eso es mucho con lo que hago en ‘Sabingo'”, afirmó.

Uno de los programas que más les ha ayudado a ganar protagonismo en la televisión, fue convertirse en el animador de un icónico programa que previamente catapultó la carrera televisiva de Martín Cárcamo. “Ahora salió la posibilidad de hacer El último pasajero, que era una oportunidad muy esperada por mí“, confesó.

Es su momento

Liderar esta nueva edición El último pasajero ha sido la ocasión ideal para mostrar todo de lo que es capaz como animador.

“Es que claro, este programa le dio la gran oportunidad (a Martín Cárcamo), y es que es un programa que se anima en solitario. Es como que metieran en una juguera todo lo que me gusta hacer. Es conducir, pasarlo bien, hueviar, que es poder tener contacto con el público y que puedo ser yo“, explicó el expanelista de SQP.

El programa juvenil ya lo terminó de grabar, debido a que se grabó en Argentina. “Fue como ir de menos a más, y aquí como que yo dije ‘tengo que ponerle toda la energía desde el capítulo uno’. Y bueno, salía transpirando del programa de pura buena energía“, comentó sobre su experiencia en El último pasajero.

Finalmente, entregó su conclusión tras grabar este espacio televisivo que tanto valora. “Fue un mes de mucha energía, y creo que se refleja en pantalla“, concluyó.