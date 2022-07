“No me voy a poder desinformar”: Héctor Morales ironiza tras ser bloqueado por Mónica Pérez

El pasado miércoles 13 de julio, Mónica Pérez aseguró que, de aprobarse la nueva Constitución, “todo el mundo va a tener que pedir hora en la Atención Primaria”. Una declaración ante la que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) anunció una revisión fiscalizadora. Sin olvidar que los dichos de la periodista fueron tema de debate en las redes sociales.

Tanta controversia causó, que la conducta de Canal 13 suma casi 400 denuncias en CNTV en menos de 24 horas. Y uno que fue parte de esta ola de acusaciones contra Mónica Pérez, fue Héctor Morales. El actor comunicó su denuncia a través de Twitter, en un tweet en el que mencionó a la periodista.

“Mónica Pérez denunciada al CNTV. No cuesta nada y es necesario. ¡Infórmate, no seas irresponsable Mónica!, escribió Héctor Morales, previo a ser bloqueado por Mónica. Esto último motivó otro comentario por parte del actor. “Puchis, ¡no me voy a poder desinformar!“, ironizó tras saber que no podría seguir interactuando con la conductora de T13.

— Héctor Morales (@hectormorals) July 14, 2022

Lo que dice la propuesta de Constitución

En el inciso 7 del artículo 44, el borrador constitucional presentado por la Convención Constitucional, establece que “el sistema nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados“. E incluso detalla que “la ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este Sistema“.

La misma exconvencional Vanessa Hoppe, que fue la entrevistada por la comunicadora cuando esta afirmó que “es muy importante que mejore la Atención Primaria de Salud porque si es que se aprueba la nueva Constitución, todo el sistema de Salud estará basado en eso”, realizó un posteo en el que sostiene que lo que dijo la periodista es falso.

“Hoy (miércoles), la conductora de T13 dijo información falsa sobre la propuesta de salud de la nueva Constitución. No es cierto que todos debamos ingresar por el sistema de salud primario, pues seguirán existiendo los centros privados. Estas impresiones solo dañan el proceso”, escribió Vanessa Hoppe en Twitter.