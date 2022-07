Javier Miranda, emblemático animador de televisión y locutor de radio, muere a los 91 años

Ha partido una voz emblemática de la televisión y la radio de Chile. A los 91 años murió Javier Miranda, un comunicador que cuenta con un innumerable registro de programas, comerciales y otras piezas icónicas, que trascendió muchas generaciones. Una maquilladora cercana a su figura confirmó esta información a ADN.

Más tarde, su familia emitió un comunicado de prensa y puntualizó que el deceso fue por causas naturales. “Desde ya, agradecemos su preocupación y constante cariño a lo largo de los años, así como el respeto por su privacidad y el de nuestra familia en estos difíciles momentos”, expresa el escrito.

Rostro histórico de Canal 13 durante tres décadas, se desempeñó como lector de noticias y animador de programas recordados de la ex estación católica como Martes 13, Un millón para el mejor y Maravillozoo. En este último estelar, que versaba sobre animales y jumbitos, mostró su faceta más humorística, en una inolvidable dupla con Iván Arenas, quien se sacó la peluca del Profesor Rossa para formar parte del gran proyecto del director Felipe Pavez.

Javier Miranda ya estaba alejado de la televisión por su avanzada edad. Pero siempre estuvo presente en lo que fue parte de su vida. Su última aparición televisiva fue en Chilevisión Noticias, en el año 2018. El noticiario quiso rendir un homenaje a los adultos mayores y su difícil realidad tras jubilarse.

“Esta intervención tiene por objetivo visibilizar que la llamada tercera edad, que ahora integro, somos personas que podemos seguir realizando un aporte a la sociedad, desde nuestra experiencia y con nuestra forma de ver la vida, con más amplitud y perspectiva”, dijo en ese entonces.

En la radio también tuvo una vasta carrera, comenzando en la década del 50 en Radio Minería. También estuvo en Cooperativa, Radio Nacional, Radio Viva, El Conquistador y Concierto. Antes de la gran transformación que tuvo la radio Oasis con la entrada de Canal 13, Javier Miranda animó Comunicando por la Tarde, hasta el año 2013. Fue su último programa en el dial.

Una vez, Javier Miranda conversó con ADN en 2012, cuando desmenuzó el lenguaje de los conductores de noticias más cercanos a este tiempo. “A la mayoría no se le entiende. He hablado con mucha gente y me dicen ‘¿qué pasa con los locutores que no saben modular?’ Hablan como metralleta, porque yo creo que hay un concepto equivocado. Hay que darle ritmo, agilidad, pero ellos entienden rapidez“, señaló el experimentado locutor.