El próximo 4 de septiembre se votará el Plebiscito de Salida, para conocer si la mayoría de los chilenos aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitución, consignada en la Convención Constitucional.

Uno de los rostros conocidos que no ha dudado en plantear su posición por al Apruebo y el Rechazo, es el ex Niño Poeta, Jorge Rivas. De hecho, en junio pasado llamó a no confundirse “con las mentiras del Rechazo”.

Y fue precisamente el ex Niño Poeta quien defendió nuevamente al Apruebo en horas recientes. Lo hizo con un video difundido por la cuenta de TikTok @apruebodesalida, con la crítica hacia los expresidentes chilenos Eduardo Frei y Ricardo Lagos.

El nuevo video del ex Niño Poeta

Este es el clip del ex Niño Poeta en defensa del Apruebo, publicado en la mencionada cuenta de TikTok:

“Chile es un país que tiene mala memoria. Y por eso es importante recordar que en pleno gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle las AFP llevaban seis meses perdiendo dinero y hasta ahí, era la administradora la que debía responder ante esa pérdida”, partió Jorge.

En esa línea, sumó: “Así que el mismo gobierno de Frei no encontró nada mejor que hacer que sacar un proyecto de ley para crear el Fondo E. Pero por supuesto que tenía letra chica”.

También, advirtió que “a partir de ese instante, las AFP podían perder el cien por ciento de tus ahorros sin compensar ni devolverte un solo peso. ¿Quién crees que pagó todas esas pérdidas?”.

El ex Niño Poeta, a favor del Apruebo, también recordó: “No conforme con eso, en el gobierno de Ricardo Lagos se crean las comisiones fantasmas. Es decir, que aunque no estés trabajando, las administradoras igual -sí, igual- pueden robarte dinero de tus ahorros”.

“Ambos Presidentes permitieron que las administradoras de Fondos de Pensiones siguieran existiendo”, añadió finalizando con la pregunta: “¿Importa la opinión de estos honorables?”.

El video generó reacciones inmediatas, con más de 29 mil likes, casi 1300 comentarios y cerca de 306 mil reproducciones al cierre de esta publicación.