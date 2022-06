Pailita contra la normalización del acoso: “Molesta que no respeten la privacidad de uno”

En el último Sin Editar de Pamela Díaz, su invitado fue Pailita. El cantante urbano respondió las dinámicas y divertidas preguntas que le hizo la modelo, en las que aprovechó de hablar sobre a quiénes admira, su amistad con algunos futbolistas de la selección chilena y también sobre lo difícil que se la he hecho la convivencia con varios de sus fans.

El artista puntarenense reveló que, aunque no la molesta la atención especial que le dan sus seguidores, sí se siente incómodo con lo acosadores que en ocasiones pueden llegar a ser. “No me molesta que haya gente, sino que me molesta que a veces no respeten la privacidad de uno. Que sepan que uno está comiendo y te estén grabando ahí”, expresó.

Y luego el joven reggaetonero de 22 años agregó: “Yo no lo haría. Si uno está comiendo, yo no estaría ahí insertado al lado con celular… Porque yo sé que es incómodo. Al fin y al cabo ni comes“. Aunque después aseguró, que a pesar de las molestias, igual se come todo. “Que la gente no entiende que tiene que esperar que yo termine de comer para sacarse la fotito. Hasta se enojan“, señaló.

No le gusta que normalicen que lo toquen inapropiadamente

Posteriormente La Fiera le consultó sobre si alguna vez le han agarrado el trasero, y el intérprete del hit Ultra Solo respondió afirmativamente y entre risas. “Pero esas cosas no me molestan. Pero es que, qué más les voy a decir. Si al fin y al cabo después se enojan. Igual es fome porque a veces normalizan mucho eso, que a un hombre lo toquen“, reclamó.

Más adelante Pailita complementó su postura. “Y cuando un hombre toca a una mujer, lo hacen cagar, e igual está mal eso, pero qué más va a hacer uno. Hoy en día todas las cositas que uno haga, lo van a ver como ellos quieran. Nunca se van a poner en la posición de uno“, remató.

Mira acá la entrevista del reggaetonero con Pamela Díaz: