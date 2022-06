Valentín Trujillo es presentado oficialmente como candidato al Premio Nacional de Artes Musicales

Tras más de 70 años de trayectoria musical, se ha postulado a Valentín Trujillo para el Premio Nacional de Artes Musicales. El pianista es ampliamente conocido por su amplia discografía y por sobre todo por ser el director de orquesta de programas como Sábado gigante, Pin Pon y El mundo del profesor Rossa.

Fue la hija del músico, Ximena Trujillo, quien anunció la nominación de su padre al galardón máximo a nivel nacional que puede optar un artista musical.

“Queridos y queridas, se ha presentado oficialmente la candidatura de mi papá, Valentín Trujillo, al Premio Nacional de Artes Musicales. Acá una iniciativa muy linda creada por un querido joven de Valparaíso: Benjamín Valencia. Por favor si les parece, firmar y compartir!”, escribió la hija del Tío Valentín.

Esta publicación en Twitter ha sida holgadamente compartida, y hasta la tarde del sábado 18 de junio sumaba más de 1.400 retweets y más de 3.699 me gusta. Sin olvidar que el pianista logró convertirse en trending topic en la red social del pajarito azul, aunque aquello no fue tomado de la manera más optimista por sus seguidores.

Casi me dio un infarto

El Maestro Valentín tiene 89 años y en el último tiempo no ha gozado de buena salud. Ha sufrido descompensaciones producto de una infección urinaria alta (pielonefritis), y él también es un paciente monorreno. Una enfermedad que además antes ya le significó le extirpación del riñón izquierdo. Por lo tanto, cuando se hizo tendencia, muchos pensaron lo peor.

“Por favor no me asusten, vi trending topic al tío Valentín Trujillo y casi me dio un infarto. Vamos que se puede, merece ganar este premio“, comentó por ejemplo Angelica Alejandra, una usuaria de la rede social.

“No asusten con el trending topic de Valentín Trujillo y por favor, no vengan a decirle a él cómo fueron las cosas, como deben comportarse o cuales deben ser sus elecciones políticas”, fue parte de lo que escribió Yasnita Green, otra twittera.

La alcaldesa de La Pintana también se hizo presente

Claudia Pizarro fue otra que manifestó su apoyo a la candidatura del Tío Valentín al Premio Nacional de Artes Musicales, y lo hizo con un video de una presentación que tuvo el pianista en su comuna hace tres meses. “El maestro me llamó ‘nuestra alcaldesa’. Para nosotros, es ‘nuestro Tío Valentín’. ¡Siempre!“, expuso.