Mauricio Pinilla presentó dos veces su renuncia a TVN: detallan por qué tomó esa decisión

Mauricio Pinilla ha tenido sus días más difíciles en TV. El otrora futbolista ha sido fuertemente criticado desde que surgieron rumores acerca de conductas y actitudes controversiales que tendría en la interna del canal. Creerse Brad Pitt, discutir con la gerencia, son solo algunas de las polémicas que ha protagonizado.

Posiblemente, uno de los rumores más graves que circulan alrededor del conductor de Buen Finde, es que habría presentado su renuncia en dos ocasiones. Hace días empezó a circular esta información, pero hasta esta fecha no se tenían más detalles. Lo que cambió con un live de la periodista Paula Escobar, quién relató a profundidad lo ocurrido.

“Mauricio Pinilla renunció dos veces a Televisión Nacional. Los ejecutivos lo trataron de convencer“, dijo la comunicadora a través de Instagram. Un dato que ya se conocía, pero posteriormente, pasó a explicar la razón detrás de sus renuncias presentadas.

El por qué de sus renuncias

Según contó la periodista, la molestia del exdelantero de U. de Chile vino después unas supuestas modificaciones que le iban hacer al matinal que conduce. “Se supone que –Buen Finde– va de 10 a cierta hora, pero empieza a las 10 de la mañana. Televisión Nacional a través de sus redes sociales dice que lo van a adelantar, pero esto a través de las redes sociales“, explicó.

Luego pasó a relatar cómo reaccionó el exseleccionado nacional a la noticia del cambio de horario de su programa. “Es ahí cuando Mauricio Pinilla se indigna y llama a los ejecutivos, porque además no habla con su editor o productor, solo se maneja a nivel de ejecutivos, y habría dicho que cómo era posible que a él no le han informado esto, que él no está para este tipo de cosas”, contó.

Acorde a las fuentes que maneja la periodista, Pinilla habría dicho lo siguiente: “Si a mí no me informan lo que va a pasar con mi programa primero, no tengo nada que hacer acá“. Sin embargo, los jefes de la estación televisiva lograron convencerlo de que se quedara. Pero los ánimos del ex deportista profesional seguían malos.

La segunda renuncia presentada

Su siguiente lío con los ejecutivos del canal ocurrió cuando Pinilla trató de estacionarse. El ex goleador con pasos por Italia no estacionamiento a su nombre y cada vez que llega tiene que ocupar un puesto que encuentre disponible.

“Llega Mauricio Pinilla y se estaciona en cualquier lugar. No ve al guardia que lo guíe. Le pasan un parte de amonestación diciéndole que no se puede estacionar ahí (…) Habría provocado tal escándalo, que Mauricio Pinilla nuevamente llama a los ejecutivos y vuelve a renunciar. Es ahí de nuevo cuando ellos tratan de llamarlo por teléfono”, aseguró Paula Escobar.

Y a pesar de todos esos momentos de furia conocidos, los altos mandos siempre han logrado persuadirlo para que permanezca en TVN. Aunque posiblemente este viva la preocupación de que una tercera renuncia presentada por Mauricio Pinilla, sea la definitiva.

Revisa acá el relato de Paula Escobar sobre Pinilla: