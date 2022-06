Un emotivo momento se vivió este lunes en Starstruck tras la presentación Tábata con su imitación de Isabel Pantoja. La talentosa cantante tenía su primera performance individual y deslumbró a todos con un show brillante. Tan impactante fue, que una de las integrantes del jurado, Tonka Tomicic, estalló en llanto.

El programa de talentos de Canal 13 están en la recta final de su primera temporada, en la que los participantes realizan presentaciones individuales para ellos ser los representantes de su artista favorito en la final. Y cuando llegó el turno de Tábata, no solo se ganó al público tras interpretar Era mi vida con él, sino que también supo conmover a la ex animadora de Bienvenidos.

Emocionó a Tonka

“Ganaste. Ganaste hoy presentándote sola. Comprobaste que no necesitas a una compañera en el escenario. Es más, brillaste en totalidad“, dijo Tonka Tomicic al comienzo de su evaluación de la imitadora de Isabel Pantoja.

Todo después de que la modelo se emocionara hasta las lágrimas al final de la presentación de Tábata. Lloró y en el momento solo reaccionó secándose las lágrimas.

“Hace tiempo que no me emocionaba y lograste hacer ese Starstruk. Me emocionaste profundamente en tu interpretación. Demás está decir que la puesta en escena, la producción, cómo te acompañó, te luciste en el escenario. Te felicito de corazón“, remató Tonka.

Afortunadamente para la participante, la animadora no fue la única en evaluarla de la manera positiva. Los demás integrantes del jurado también emitieron comentarios alabando su presentación. E incluso, al final del programa, Tábata clasificó para la siguiente de fase, luego de vencer a la otra imitadora de Isabel Pantoja.

