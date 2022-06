Arturo Vidal todavía no sabe dónde jugará en la siguiente temporada. Tiene posibilidades de continuar su carrera en Brasil, Argentina, Francia y en Qatar. Sin embargo, hoy el “King” está más preocupado de disfrutar sus vacaciones junto a su novia, Sonia Isaza.

En la actualidad, el futbolista del Inter de Milán disfruta las playas de México junto su pareja colombiana. Luego de una temporada en la que logró salir campeón de la Copa de Italia con su equipo, el mediocampista de la selección chilena se encuentra en Tulum en un merecido descanso con la modelo.

De hecho, es en este contexto de total relajo, que se les vio a los dos protagonizar un sensual baile al ritmo de la música reggae en un bar playero de la zona. En el registro que fue subido por el propio futbolista a su cuenta en Instagram, aparece la pareja en un perreo muy fogoso, mientras suena la canción I’m still in love with you de Sean Paul y Sasha.

Las reacciones al baile de Arturo Vidal

Un romántico y ardiente momento que fue ampliamente comentado en las redes sociales. Esto a raíz de que los seguidores notaran una peculiar detalle del mediocampista de la Generación Dorada mientras bailaba. A causa de esto, las bromas no tardaron en llegar e incluso emplazaron al Presidente Gabriel Boric.

“Gabriel Boric quítele esa arma al King, señor presidente“, comentó uno de los usuarios. “Baje el arma rey Arturo“, posteó otro. “El dos veces campeón de América vacila como quiere“, escribió también un seguidor.

Finalmente, otros que también se hicieron presentes en los comentarios, fueron Mauricio Pinilla y la propia novia del jugador del Inter de Milán. El ex delantero colocó varios emoticones en los que hizo alusión a lo enamorado y fogoso que está el “King”. En cambio, Sonia Isaza simplemente comentó: “jajaja te amo mi vida“.

Revisa el video del perreo de Arturo Vidal: