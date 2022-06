Helhue Sukni volvió a subir uno de sus habituales videos en Instagram y en este ocasión se le vio muy feliz. La abogada está contenta: ha bajado de peso y se encuentra mejor de salud, lejos de los padecimientos que la tenían complicada días antes. Sin olvidar que también ha recibido varias muestras de cariño, y especialmente de una amiga venezolana.

La influencer leguleya dio a conocer sus nuevas adquisiciones y cuando anunció que iba a tomar té, aprovechó de lucir uno de los regalos que le han dado. “Y me traje mi termo, que me dio mi amiga venezolana, para que yo me sirva té. Me vino a ver mi amiga venezolana y miren que linda la casita que me trabo de adorno, de Maracaibo”, relató contenta.

Luego la “Tía Helhue” hizo una interesante reflexión sobre la inmigración venezolana en Chile. “Uno se ríe, porque uno dice que estos hue… de Maracaibo, Venezuela. Y uno ahora como que no quiere a los venezolanos. Cuando los hue… se portan tan mal po. ¿Pero les cuento algo? Los venezolanos son la raja“, afirmó.

Tras ello, Sukni siguió hablando de sus amistades provenientes de Venezuela. “Yo tengo mi amiga que conocí en el avión, la Keith, que ahora viene viajando, porque llega a Chile hoy día en la noche. O puede que llegó la hue… y no he hablado con ella. Bueno, pero esto me lo trajo la Nelly, que es mi amiga la que me regala los zapatos”, contó.

Su reflexión sobre Venezuela

Posteriormente, la abogada se refirió a lo mucho que le gusta el clima en Venezuela. “¡Ay! Yo no sé como esa gente que viene de esos países, se viene a Chile. Yo de verdad que nunca lo entiendo. ¿Saben por qué? Porque de un país con calor cómo te vení a vivir a un país donde se hace frío. Si allá estos hue… tienen calor permanente todo el año“, señaló Helhue Sukni.

Sin embargo, más adelante tomó en cuenta la difícil situación que se vive allá. “Cómo será lo malo… Cómo será la falta de trabajo, que los hue… dejan todo por venir a Chile, porque acá se puede trabajar. Que increíble… Que increíble. Dejan familia, dejan todo. Bueno, así es la vida, amigos”, cerró.

