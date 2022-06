Luego de que se supiera que Gerard Piqué y Shakira iniciaron su proceso de separación, en Zona de Estrellas los panelistas hicieron su análisis del bullado fin del romance. Sin embargo, sería la confesión de Mario Velasco, quien deseaba enviarle un coqueto “inbox” a la cantante, lo que se robó toda la atención en el programa.

“¿Le pusiste un inbox? Tienes que superar a estos. Uno es Superman (…) La experiencia es lo que vale. ¿La seguiste, le escribiste?”, le dijo Raquel Argandoña al ex chico Yingo. Y él respondió afirmativamente: “La seguí, te juro“, contestó confiado.

“¿Pero cómo Marito Velasco? ‘Marito’, perdone señora, es como medio… no sé. Cámbiate el nombre. ¿Cómo te vas a poner Marito?, ¿Cuál es tu segundo nombre?”, cuestionó la Quintrala, tras ver el Instagram del presentador televisivo, que es “@maritovelasco”.

Luego “Anfibio Velasco” le respondió a la animadora que su segundo nombre es “Andrés”, a lo que ella le aconsejó ponerlo en la red social. Pero él pronto la corrigió. “No, porque la gente no me conoce por Andrés“, indicó el locutor de radio a la ex panelista de Bienvenidos.

Mario Velasco “se la jugó” por Shakira

Sin embargo, Raquel Argandoña no dejó de recordarle que su nombre en Instagram no era de su agrado. “Es que Marito es como hijito… No po, con personalidad. Estás compitiendo con Superman y te pones Marito. Por último, ponte ‘El Anfibio’, otra cosa”, insistió la panelista de Zona de Estrellas.

Una idea que esta vez Mario tomó con humor. “El anfibio en el agua… Quizás la sorprenda a Shakira. Me la voy a jugar con un inbox“, bromeó el animador.

No obstante, Raquel Argandoña todavía tenía críticas a su perfil de Instagram. Le pidió que cambiara su foto de perfil, ya que no le gustaba y que pusiera una fotografía en la que saliera con calugas.

La respuesta de Mario Velasco a lo que pedía la Raca fue muy bien sincera: dijo que no tenía su abdomen marcado. “Pon el cuerpo de Alexis Sánchez con tu cara. Ahí estás listo”, le aconsejó rápidamente Argandoña.

Y envió el mensaje

Tras varias bromas y correcciones que le hizo Raquel Argandoña, Mario Velasco le envió la misiva a Shakira.

“Hola, Shak. Entiendo cómo te sientes. A mí me pasó lo mismo. Pero quiero citar a tu colega y amigo Ricardo (el cantante Arjona)… Un humilde servidor, si lo que quiere es vengarse. Te espero en Chile”, redactó Marito para coquetear a la cantante colombiana.

Sus compañeros del programa lo aplaudían y antes de enviar el mensaje, Mario Velasco le pidió a ellos el pase, quienes lo alentaron para que le hiciera llegar pronto la misiva a la autora de hits como La tortura y Chantaje. “Listo, se fue”, aseguró riéndose tras su intento de cortejo con Shakira.