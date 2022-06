Katherine Orellana rechaza las críticas de Raquel Argandoña: “Es fácil ver la paja en ojo ajeno”

El domingo 29 de mayo, Katherine Orellana realizó un live en su Instagram, el que llamó la atención de sus seguidores. Durante la transmisión, los usuarios presentes denunciaron que la cantante se encontraba un poco errática y con problemas a la hora de hilar sus ideas.

Luego, la exRojo contestó a las críticas con el argumento de que hace cuatro años se rehabilitó de su alcoholismo y que desde ese momento dejó de tomar. El momento fue analizado en el programa Zona de Estrellas, donde Raquel Argandoña cuestionó duramente a la artista nacional.

“Pienso que ella tuvo una época de oro, lamentablemente no se pudo manejar bien. Creo que está muy sola, no tiene un entorno que la proteja. No se ve saludable“, fueron parte de las declaraciones que dio la presentadora televisiva contra Kathy.

La respuesta de la ex participante de Rojo

La defensa de Katherine Orellana no se haría esperar y a través de sus redes sociales respondió las críticas de la exanimadora de Bienvenidos. “No tengo pena, solo aprendo de los errores y digo cómo son las cosas“, escribió la cantante rancagüina en Instagram.

Posteriormente, Orellana negó que estuviera enferma. “Al parecer a mi admirable Raquel Argandoña no le parece (que estoy sana) y le doy pena. Es fácil ver la paja en ojo ajeno“, sentenció.

Revisa a continuación lo que subió Katherine Orellana