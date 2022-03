Diamantes, glamour y hasta un cisne: los looks que han marcado la historia de los premios Óscar

Este domingo, de vuelta en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, Estados Unidos, se llevará a cabo la 94 edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, mejor conocidos como Premios Óscar, ceremonia que ha estado marcada por grandes looks, que han dejado huella en la Historia de la Moda mundial.

Si de recopilaciones de outfits impactantes que han pisado la alfombra roja de los Óscar, sin duda alguna se debe comenzar por el 2001 y la islandesa Björk, quien dejó a todos boquiabiertos con su traje de cisne, del diseñador macedonio, Marjan Pejoski.

La cantante, quien asistió a la ceremonia nominada a Mejor Canción Original por “I’ve Seen It All”, de la banda sonora de “Dancer In The Dark” (2000), marcó para siempre la historia de la moda en los galardones, instancia en la que hasta simuló poner un huevo, mientras posaba para los fotógrafos.

Pero si de historia de los Óscar se habla, Audrey Hepburn no puede faltar, ya que la ganadora del Premio de la Academia a Mejor Actriz en 1954 por “Vacaciones en Roma”, siempre se caracterizó por su elegancia y el día en que recibió su estatuilla no fue la excepción.

De blanco y motivos florales, el vestido confeccionado por su amigo Hubert de Givenchy, se posicionó como uno de los vestidos clásicos del siglo XX.

Pero la relación de Hepburn con la alfombra roja de los Óscar no termina ahí, ya que Lady Gaga, muchos años después, el 2019, evocaría a la icónica actriz por medio de una infartante pieza de joyería.

Con un peso total de 128.54 quilates, la actriz y cantante ganadora del Óscar (a Mejor Canción Original por “Shallow” en 2019), se lució con un enorme diamante amarillo de la firma de alta joyería, Tiffany & Co., misma roca que décadas antes usó Hepburn en su aclamada cinta, “Desayuno en Tiffany’s” (1962) y que hasta la fecha solo ha sido usada por cinco mujeres, entre ellas Beyoncé en 2021.

Continuando el recorrido por los looks que han marcado los Premios Óscar, volvemos al 2001 pero esta vez con Julia Roberts, en un elegante vestido de cola, negro con detalles blancos de Valentino, pertenenciente a una colección de 1992, que el diseñador italiano modificó para la actriz y con el cual recibió su primer y único Premio de la Academia, por su rol de Erin Brockovich, en la película del mismo nombre.

Finalmente y si de romper esquemas se trata, no puede faltar Billy Porter, actor de la serie “Pose”, quien fue invitado a la ceremonia del 2019 y no decepcionó al llegar con un look que en la parte superior simulaba un esmoquin y que desde el pecho hacia bajo caía en un vestido negro de terciopelo, firmado por Christian Siriano, todo acompañado de zapatos de Rick Owens.