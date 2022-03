Los últimos meses han sido más que duros para el bailarín Iván Cabrera, luego que en semanas pasadas enfrentara duras acusaciones de su ex, Antonella Muñoz, quien aseguró ser víctima de presuntos maltratos y de supuesto abuso sexual por parte del Potro.

Antonella Muñoz brindó una entrevista exclusiva a la periodista Cecilia Gutiérrez para presentar lo que llamó una denuncia pública contra Iván Cabrera.

Entre fuertes dichos, la ex del bailarín aseguró que él había hasta abusado sexualmente de ella. También, aseguró que le enviaba constantes videos de contenido sexual explícito, grabados con su entonces polola, la modelo Gala Caldirola.

De hecho, el escándalo mediático acabó con la relación de Iván y Gala, pololeo que empezó cuando participaron en un conocido programa de cocina de Chilevisión. Además, la polémica casi le cuesta su participación en Aquí se Baila, estelar de danza de Canal 13 donde fue suspendido temporalmente.

Sin embargo, pasaron solo días para que la misma Antonella Muñoz desmintiera sus propios dichos y retirara públicamente sus acusaciones contra Iván Cabrera.

De esa manera, el bailarín se reincorporó a Aquí se Baila, aunque su relación con Gala Caldirola no pudo recuperarse, al menos no por ahora.

Ahora, con las aguas en calma, Iván Cabrera se sinceró sobre cómo lleva todo lo que pasó. Así lo hizo en diálogo con Las Últimas Noticias (LUN).

Iván Cabrera por escándalo con Antonella Muñoz: “Sentí el corazón destruido”

Para Iván Cabrera, lo vivido en los últimos meses ha sido “una verdadera batalla”. La funa hacia el ex Yingo fue contenida gracias al apoyo de las personas más cercanas, como sus padres, sus mejores amigos y sus hijos.

“Mi ejército se brindó a muerte conmigo. Todo mientras recibía comentarios desafortunados de las personas, gente que se sentía con el derecho de garabatearme, gente que me miraba feo, pero la peleé. Fui al frente y pude salir”, dijo el bailarín a LUN.

El Potro aseguró que centrarse en sus hijos “fue como un bálsamo”. “El hecho de preocuparme de ellos me hacía olvidarme de todo el resto de las cosas. Fueron mi principal motivación para salir adelante”, sumó.

También, confesó que estuvo días sin comer llegando a perder hasta siete kilos. “Los bajé por preocupado y sentir el corazón destruido, machacado en el piso. Aun así, pude aferrarme a esa pequeña chispa que quedaba”.

Sobre Antonella Muñoz, Iván Cabrera aseguró que ella no estaba bien en ese momento. “Sé quién es Antonella y sé que cuando dijo lo que dijo, no estaba bien emocional y sentimentalmente, no tenía el apoyo correcto que merecía”, advirtió.