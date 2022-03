En toda una aventura se ha convertido la maternidad para la cantante Mon Laferte, quien hace menos de un mes dio a luz a su primer hijo, Gael.

Para la cantante y su pareja, el también músico Joel Orta, el proceso fue todo un desafío ya que les costó más de un año poder quedar embarazada. “Es un deseo que me vino a los treinta y tantos porque antes no quería tener hijos“, comentaba Laferte, agregando que ese año fue “muy duro, muy difícil de muchas hormonas y de cambios de peso y de humor”.

“El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aun así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermosa“, señalaba no hace mucho en la primera foto de ambos en Instagram.

Y este viernes, Mon volvió a compartir con sus más de tres millones de seguidores una nueva postal de su hijo a través de sus historias de Instagram, en la que se ve el pie de Gael sobre su mano, con el fin de pedir que le recomienden nueva música infantil para ambos.

“No quiero Baby Shark, y lo único que me gusta es @31Minutos”, aclara Laferte en sus historias, quien no hace mucho fue señalada por un informe de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) como la artista chilena más escuchada en las radios nacionales con su single “Tu Falta de querer”, que alcanzó las 43 mil reproducciones durante el 2021.

Esta sería la cuarta vez que la cantante alcanza el primer lugar, pero no es el único. Su dueto con Juanes, “Amárrame”, ocupa el tercer lugar de la lista con 31.835 reproducciones; mientras que “El Beso” se posiciona en el noveno puesto con 30.771.

Puedes revisar la imagen de Mon y Gael a continuación: