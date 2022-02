Natalia Valdebenito dedicó especial saludo a su abuela: “No hay día en que no piense en ti”

Un profundo mensaje compartió Natalia Valdebenito en sus redes sociales estas últimas horas.

La comediante de 42 años publicó una foto de su mano sosteniendo a la de su abuela junto con una dedicatoria. “Mi Guille que ya no recuerda mucho, pero nunca deja de sorprender si una toca sus manos”, comenzó el texto dedicado a la mujer que cumple 87 años.

“Hermosas manos de mujer fuerte. De campo. Dura y amable. Con carácter para regalar. Tanto, que alcanzó para todas sus nietas, que al igual que ella nos reímos fuerte y no nos dejamos pasar a llevar por nada”, añadió.

“Su mente, su imaginario, se fue con mi Tata. Su cuerpo nos queda aquí y sus frases que nos hacen reír a pesar de no verla como siempre estuvimos acostumbrados. Dueña y señora. Ágil y creativa. Caminando rápido por tu casa, siempre al mando de todo lo que pasara. Siempre a punto de pararte de la silla. Siempre dispuesta y cariñosa”, continuó el relato.

“Eres y serás siempre valiosa, mi Guille. Siempre lo has sido. Tu voz fuerte. Tus opiniones tan distintas a las mías y sin embargo nunca dejaron que me alejara, que me sintiera rechazada, pese a que sabía que muchas cosas de mí no te gustaban o simplemente no entendías”, recordó Natalia Valdebenito sobre su abuela.

“Siempre me has hecho sentir amada, respetada. Y te extraño, pero sé que en tu imaginario no estás aquí, estás con él. Y te entiendo, a mi también me gustaría sentir sus manos, como hoy yo sentí las tuyas y como también sentí que me transmitías ese amor que no necesita nombres ni el título de nieta”, añadió en la publicación compartida en su cuenta de Instagram.

“Te amo. Te amo profundamente. No hay día en que no piense en ti. Mi Tatita nos cuida. Yo sé. Hoy me dio fuerzas para ir a regalarte flores hermosas como tú. Y estuvimos ahí los tres. Lo sé”, añadió.

“Te amo, Guille. Dan lo mismo los años, solo sé que no me alcanzará la vida para agradecerte tanto amor. Eres mi historia y parte de lo que soy. ¡Feliz cumpleaños, mi Guille!”, finalizó en la publicación que superó los 7 mil “Me gusta”.

Hay que señalar que, estas últimas semanas, la comediante se ha visto obligada a cancelar una serie de presentaciones debido al aumento de casos activos de covid-19 en Chile.