El sentido mensaje de Natalia Valdebenito tras cancelar sus shows por salud: “Tengo pena”

Una compleja decisión debió tomar Natalia Valdebenito respecto a los shows que iba a presentar este fin de semana.

La comediante de 42 años compartió en sus redes sociales un comunicado explicando la situación que terminó con la suspensión de dos funciones.

“Es muy triste para mí. De hecho no lo había hecho en 20 años. Pero me toca suspender estas dos funciones por motivos de salud. Si bien los test han salido negativos a covid-19, es coherente y responsable que como la responsable de este grupo humano y equipo hermoso, tengo”, comenzó en la publicación de Instagram.

“Es también lo más lógico debido a los malestares que mi cuerpo manifiesta. Es un show de dos horas, donde la única en escena soy yo. Si el público me ve así, si no puedo cumplir con la energía que tengo, necesito y quiero entregar, en ningún caso sería responsable de mi parte”, añadió Natalia Valdebenito.

“En el teatro no paramos. Nunca. Pero la pandemia vino a cambiarlo todo y con eso nuestra forma de cuidarnos. Cuantas veces he actuado enferma, no lo sé. Cuantas veces he tenido fiebre y nadie lo ha notado. Cuantas veces he tenido pena o me ha tocado actuar incluso luego de los funerales de mis abuelos con el alma en el suelo. No lo sé. No es fácil. Tengo pena, que tampoco ayuda en estos momentos”, admitió la comediante chilena.

“Les pido disculpas. Me deshago en explicaciones si es necesario. No imaginan cuánto me costó tomar la decisión. Pero por el respeto que me merecen, ustedes el público, el escenario, mis compañeros y por sobre todo y esta vez es una mensaje de salud mental hacia mi persona”, añadió.

Revisa aquí la publicación: