Cata Pulido desclasificó desagradable vivencia con guardaespaldas de Alexis Sánchez

Una desconocida vivencia con un guardaespaldas de Alexis Sánchez contó Cata Pulido estas últimas horas.

La actriz de 47 años recordó una encuentro con el encargado de la seguridad del futbolista al intentar conseguir un autógrafo.

Según recogió un medio nacional, Cata Pulido recordó el impase con el guardaespaldas de Alexis Sánchez en Las Indomables, show que comparte junto a Patricia Maldonado y Claudia Schmidt.

“Mi hijo chico era fanático del fútbol, amaba el fútbol, lo único que quería era conocer a Alexis Sánchez”, contó la actriz quien, ante esto, decidió acercarse al futbolista para pedirle un autógrafo.

“Yo me lo encontré en un carrete, me acerqué y le dije ‘por favor, te lo suplico, me puedo sacar una foto contigo porque mi hijo te ama’”, recordó sobre el momento en el que vio al destacado futbolista. Sin embargo, el guardaespaldas se acercó a ella para alejarla del deportista chileno.

“Se me acercaron sus guardaespaldas y me tiraron lejos, no pescaron y a mí me viene una ira”, recordó y aseguró que, por la indignación, empezó a gritar. “Me dolió porque yo quería una foto para mi guagua”, señaló Pulido.

Ante la situación, el propio Alexis Sánchez decidió intentar remediarlo. “Después cachó que la había cagado y me mandó a buscar con los guardias. Yo ‘lo mandé a la punta del cerro’, le dije ‘olvídalo’, me piqué mucho. Después me ofreció champaña, ir a sentarme a su mesa…”, finalizó la experiencia.