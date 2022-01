“Hasta nunca ego”: José Miguel Viñuela compartió reflexión familiar en sus redes sociales

El presentador de televisión, José Miguel Viñuela, compartió este sábado algunas reflexiones a través de su cuenta personal de Instagram.

“Dicen que con el paso de los años uno va necesitando menos cosas, es cierto. Cada día viajo más liviano, no necesito más ni mejor ropa, es más, me visto casi siempre con pantalón y polera, con lo que me haga sentir más cómodo, el resto se regala”, se puede leer en las primeras líneas del texto que acompaña una foto en la que aparece la esposa de Viñuela, Constanza Lira, en compañía de sus cuatro hijos.

“Tengo muchos conocidos pero menos amigos, de esos que solo se cuentan con los dedos de una mano. Los que están en la vida y también en la muerte”, continúa la publicación que compartió Viñuela y que cuenta con más de 35 mil likes.

Luego, el comunicador agradeció la fortuna de tener a sus padres con él. “Tengo la suerte de tener a mis papás vivos aún” y continuó el texto refiriéndose a sus cercanos: “No necesito nada porque los tengo a ustedes, mi familia“.

José Miguel Viñuela finalizó su publicación, que cuenta con más de mil cuatrocientos comentarios, afirmando que “desde los 40 que vivo por y para ellos. Hasta nunca ego“.

Revisa la publicación acá: