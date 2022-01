Murió Kathryn Kates, actriz de “Orange Is The New Black”

Este miércoles, 26 de enero, se confirmó que murió la reconocida actriz Kathryn Kates, popular participar en grandes producciones como la serie de televisión Orange is the New Black.

Según la agencia de Kathryn Kates, la actriz que también trabajó en series como Seinfeld y Lizzie McGuire murió a tras luchar contra un cáncer.

Kathryn Kates murió a los 73 años de edad

La actriz tenía 73 años de edad y fue despedida por su agencia con una sentida publicación realizada a través de Instagram:

“Nuestra poderosa Kathryn Kates falleció. Siempre será recordada y adorada en nuestros corazones como la poderosa fuerza de la naturaleza que fue. Ella amaba este oficio y tenía la paciencia suficiente para llenar 10 barcos. Fue verdadero icono. Te extrañaremos“, escribieron junto a una foto de la artista norteamericana.

En un comunicado, la agencia también sumó: “Kathryn fue nuestra clienta durante muchos años, y nos acercamos mucho más a ella en este último año, desde que supo que el cáncer había vuelto”.

En el texto, describen a Kathryn Kates como una mujer “valiente y sabia”. También destacaron su pasión en cada rol que interpretó durante su carrera actoral. “La echaremos mucho de menos”, lamentaron.

Entre uno de sus papeles más recientes, Kathryn Kates fue la mamá de Larry, interpretado por Jason Biggs, en la serie norteamericana de televisión Orange Is The New Black.

En La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, Kathryn Kates actuó como la jueza Marlene Simons. Y en la película basada en la serie Los Soprano, The Many Saints of Newark, fue Angie DeCarlo.

Además, tuvo un papel recurrente en Seinfeld en los episodios “The Rye” y “The Dinner Party”.

Kates comenzó su carrera en Los Ángeles, California y fue una de los 25 actores y actrices fundadores de The Colony Theatre.

