Mon Laferte anunció el nombre de su bebé: “Estoy muy nerviosa y emocionada”

Estas últimas horas Mon Laferte anunció en sus redes sociales el nombre y sexo de su bebé.

La cantante de 38 años publicó en su cuenta de Instagram -en donde suma más de 3,5 millones de seguidores- una imagen de un tejido que elaboró para su bebé, imagen con la que comunicó la noticia.

“Primer tejido que hago para mi hijo Joel”, escribió Mon Laferte junto a la foto del vestuario para su bebé.

“Ya tengo 8 meses de embarazo y estoy muy nerviosa y emocionada”, añadió la artista que celebró este fin de semana un año desde el lanzamiento de su canción Se me va a quemar el corazón.

Fue a mediados de agosto cuando la cantante viñamarina anunció que se convertiría en madre. “No puedo seguir avanzando en la vida si no hablo con ustedes”, comenzó en el video que publicó entonces en su cuenta Instagram.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo”, señaló Mon Laferte en el video que compartió en sus redes sociales para contar la noticia a sus seguidores. “Siento que me saqué un peso de encima enorme ahora al hablar”, admitió.

Hay que señalar que durante la primera quincena de este mes la artista lanzó un íntimo concierto en el formato Tiny Desk, en donde se le ve embarazada y vestida de novia.

“Esta es la sorpresa que tanto quería compartirles, estrenamos Tiny Desk. Desde casita, en Tepoztlán me costó mucho cantar, ya casi no me da el aire”, escribió entonces la artista.