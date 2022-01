Insólito error: confunden a Emma Watson con Emma Roberts en “Harry Potter: Regreso a Hogwarts”

Fue tendencia durante todo el primer fin de semana del año y ya suma millones de reproducciones. “Harry Potter: Regreso a Hogwarts” se robó las miradas en las redes sociales tras el especial que lanzó HBO para celebrar las primeras dos décadas del lanzamiento de la saga de magos.

Pese al éxito rotundo que ha tenido el especial, en redes sociales los fanáticos de la serie no dejaron pasar un increíble error mostrado en la producción: confundieron a Emma Watson con Emma Roberts.

En uno de los capítulos del especial, la producción mostró imágenes de la actriz que interpretó a Hermione Granger en la saga de Harry Potter, pero el problema es que exhibieron una foto de infancia de la actriz protagonista de series como “Scream Queens” o “American Horror Story“.

La foto mostrada en el especial corresponde realmente a una imagen que publicó Emma Robertson en el 2012, en la cual aparece con orejas de Minnie Mouse y un plato.

Por su parte, desde la productora a cargo del especial, Entertainment Weekly reconocieron el error y adelantaron que en las próximas horas habrá “una nueva versión”.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh

— 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022