¡Hasta con tenida de fiesta! Kel Calderón pasó el Año Nuevo junto a su padre en la clínica

Durante la noche de Año Nuevo, Kel Calderón Argandoña mostró a través de sus redes sociales, que celebró la festividad junto a su padre Hernán Calderón, quien se encuentra hospitalizado hace dos meses en la Clínica Alemana, tras agravarse por contraer covid-19.

Mediante su cuenta de Instagram, la licenciada en derecho subió algunos videos utilizando mascarilla y la indumentaria sanitaria al interior de la habitación de Calderón, proponiendo una dinámica de preguntas a sus seguidores.

Uno de ellos le preguntó por el estado de salud de su padre, ante lo que Kel respondió: “Se está mejorando de a poco. Han sido dos meses súper largos en los que estuvo muy, muy mal”.

“Como su caso fue tan grave la recuperación ha sido lenta, pero gracias a la increíble pega de los doctores y enfermeras y a que mi papá está absolutamente decidido a mejorarse, estamos esperando tenerlo pronto en casa”, indicó.

El Año Nuevo de Kel Calderón

2021 no fue un año grato para la hija de Raquel Argandoña, pues en mayo pasado, su familia sufrió el fallecimiento de su abuela Eliana de la Fuente, madre de la exalcaldesa de Pelarco.

“Fuiste mi familia completa en meses en que no tuve familia alguna, y literal no me dejaste estar nunca sola (…) Que ganas de habernos ido juntas”, escribió en aquella oportunidad.

Bajo este contexto, Kel despidió el año con una enfática publicación en redes sociales: “2021 ql te superé literal! 2022 bring it on!”, señaló la influencer.