Revelan que el Palacio de Buckingham no quería que Elton John tocara en el funeral de Diana de Gales

¿Qué hubiera pasado si Elton John no hubiera participado en el funeral de Diana de Gales? ¿Qué habría sido de aquella versión de “Candle in the Wind” que se convirtió en un éxito de ventas en 1997? Ambas preguntas surgen a raíz de una reciente publicación de documentos oficiales del Reino Unido.

En ellos se revela la oposición del Palacio de Buckingham a que el músico británico fuera parte de la ceremonia fúnebre de la princesa, ya que había preocupación por lo “demasiado sentimental” de la letra.

Recordemos que el tema que interpretó Sir Elton es una versión modificada de la canción original de 1973, inspirada en Marilyn Monroe. En 1997, luego del trágico accidente en el que murió Diana de Gales, el pianista cambió la letra y dicho single es conocido como “Goodbye England’s Rose”.

La trastienda

La respuesta de Buckingham pudo pasar a mayores incluso el mismo día del funeral, ya que la Abadía de Westminster contempló un plan B y contrató a un saxofonista solista en espera para interpretar la canción.

Allí tuvo que intervenir el reverendo Wesley Carr, quien calificó el gesto de Elton John hacia su amiga Diana como “imaginativo y generoso”. “Este es un punto crucial en el servicio e instamos a la audacia. Es donde sucede lo inesperado y algo del mundo moderno que representó la princesa”, señaló Carr en su nota al Palacio de Buckingham.

Las palabras del religioso se pueden interpretar según el contexto político y social post mortem. Si bien ya no contaba con los títulos de la realeza, Lady Di tuvo un funeral acorde con su imagen y popularidad, aunque se desarrolló en medio de las críticas en contra de la corona por la frialdad en su reacción pública.

De todos modos, y con los años, no sólo “Candle in the Wind” ha pasado a la historia como uno de los sencillos más vendidos. También se ha subsanado la tensión entre la familia real y el público frente a la figura de Diana, especialmente gracias al príncipe Harry, cuya segunda hija se llama Lilibet Diana.