Leo Méndez Jr. anunció acciones legales contra clínica estética: “Mi caso fue horrendo”

A inicios de esta semana Leo Méndez Jr denunció a la clínica estética New Line de negligencia médica al realizarse una bichectomía.

Al respecto, el centro médico negó las acusaciones y culparon al joven de no realizar los cuidados postoperatorios necesarios.

“Negamos rotundamente la existencia de algún tipo de negligencia médica, de abandono del paciente o de efectos secundarios tardíos”, expresó la clínica antes las acusaciones de Leo Méndez Jr, quien lleva cerca de dos años con complicaciones que se relacionarían con su intervención estética.

Acciones legales contra la clínica

En este sentido, el maquillador contestó al comunicado de la clínica: “Canje o no, favor o no, pago o no, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, incluso, siendo canje debería salir a la perfección”, desmintió.

“Tengo testigos de amigos y familia, videos, pruebas de que seguí al pie de la letra todas las indicaciones de cuidado del doctor que me escribía por Whatsapp. En las fotos que le enviaba se ve claramente que lo llevaba puesto, sólo me quitaba la faja facial para mostrarle como lucia mi cara en ese momento para que el doctor pudiera verlo bien.

Lógico”, aseguró.

“El doctor, la clínica me dijeron por escrito como pueden ver en el chat y en persona que todo iba a volver a la normalidad. Que síntomas ni secuelas quedarán. Puede que la parálisis no tenga nada que ver. Aún no se sabe, estoy a la espera de investigaciones junto con la clínica de aquí”, añadió.

“Mis pulsaciones de dolor aún siguen, todos los días, dolores de cabeza que se centran en el lado izquierdo con pulsaciones desde el cachete parecen migraña. Me toco el músculo del cachete izquierdo y me duele. ¿Me dirán que eso no es en base a la bichectomía?“, cuestionó.

“Mi caso fue horrendo. Puede que a pocos les pueda pasar pero no es normal. No puede ser que una clínica ‘seria’ se trate de lavar las manos de esa manera. Esto no es aceptable. Todo el rato que me sentía asustado y preocupado por cómo iba evolucionando, siempre le escribía al doctor y tengo más pantallazos”, añadió.

“Ahora 22 meses después y afuera del país. Obvio que voy a consultar con clínicas de aquí, de que me sirve a mi comunicarme con el Doctor que me calmaba diciendo que era ‘normal’ todo. Los siguientes pasos los veré con un abogado”, anunció Leo Méndez Jr.