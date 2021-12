¿Diego Schalper es Jonah Hill? Los memes y comentarios chilenos de “Don’t Look Up” que se viralizaron

Hubo dos razones por las que el diputado RN Diego Schalper se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada: una de ellas surgió por la comparación entre él y el personaje del actor Jonah Hill en la película Don’t Look Up (“No miren arriba”).

El filme que protagonizan Meryl Streep, Leonardo Di Caprio y Jennifer Lawrence ha llamado la atención de los seguidores de Netflix y ya es una de las cintas más vistas en la plataforma de streaming.

La sinopsis de Don’t Look Up cuenta la historia de dos astrónomos que comienzan una gira para advertir que se aproxima un cometa capaz de destruir el planeta Tierra. El problema es que ambos científicos no cuentan con la credibilidad suficiente y no los toman en serio.

En realidad, esta película muestra una sátira de la indiferencia de los gobiernos y los medios de comunicación frente al cambio climático y su trama se puede homologar a otras naciones. Por supuesto, no faltaron las comparaciones con Chile y aquí las puedes revisar… sin spoilers.

Cualquier parecido con la realidad…

Una de las escenas de Don’t Look Up y que llamó la atención de los cibernautas fue la mención que hacen sobre Chile. Una de las frases de Jennifer Lawrence -quien interpreta a una estudiante de doctorado en astronomía- señala que el mentado cometa caerá 100 kilómetros al oeste de Chile, en el Océano Pacífico.

Este hecho hizo que los usuarios de redes sociales aludieran a la realidad de nuestro país y el historial de tragedias relacionadas con la naturaleza, especialmente en materia de terremotos.

También compararon al personaje de Jonah Hill con el diputado RN Diego Schalper. El origen es el rol de Janie Orlean (Meryl Streep), presidenta de Estados Unidos y creadora del movimiento “Don’t Look Up”, que da nombre a la película.

Precisamente Hill interpreta a su hijo Jason, quien apoya dicho movimiento que busca frenar la llegada del cometa, aunque en realidad sirve de pantalla para tapar el escándalo sexual de su madre.

Si bien la comparación no es en términos de físico ni de situaciones, algunos tuiteros asociaron la personalidad de Schalper con la de Jason, lo que causó una cierta hilaridad.

Estos son los memes y comentarios chilenos que dejó Don’t Look Up:

Hace rato que no veía una película entretenida en Netflix. Pero hoy vi "Dont look Up" y es ridiculamente real… El populismo cómo alternativa, siempre termina mal. Punto aparte el excelente trabajo que hace Jonah Hill interpetando a Diego Shalper. — Pelao Rodrigo (@pelaorodrigorc) December 27, 2021

Estoy segura que varios que vimos a Jonah Hill y su papel en #DontLookUp pensamos en Diego Schalper. pic.twitter.com/aZipBJETMx — Bella (@amoralotibio) December 27, 2021

Me parece estupendo que por fin haya un acuerdo en esta red social: que deberían darle un Oscar a Jonah Hill por su papel de Diego Schalper en #DontLookUp — Miren 🌳🇨🇱 (@mirentxujc) December 27, 2021

Jonah Hill se lucio en su papel de Jason Orlean (parodia de @Diego_Schalper ) como Meryl Streep en su papel de Presidenta Orlean (Parodia de @tere_marinovic) Paul Guilfoyle como Gral de carabineros en #NoMirenArriba — Loco H (@luispintomij) December 27, 2021

Me encanta el estilo Ñuñoina de Jennifer Lawrence en #DontLookUp pic.twitter.com/ahPe8C56lb — Paul Morales 🌳 (@httppuntoslash_) December 26, 2021

Crítica de #DontLookUp q encontré mas verosímil (aparte de crítica feroz a ultraderecha): q si hombre dice una verdad incómoda de forma amable y sin emoción es buen científico(y hasta sexy!), pero si mujer dice lo mismo c/emoción es “histérica” y la destruyen los trolls online🥴 — Hillary Carroll Hiner🌳 (@HillaryCHiner) December 26, 2021

#DontLookUp "debimos actuar cuando debimos, ya es tarde" Me siento así, viendo a todxs preocupados de la politica y de la tecnología, como hacer para q entendamos que estamos a punto de quedarnos sin agua por #altomaipo y manejos corporativos. El #CambioClimatico es el tema tb😔 — Nathalie Joignant (@Natajoignant) December 27, 2021

Impactada quede con las referencias directas de #DontLookUp hacia Chile y el corrupto gobierno Chileno. Da mucho que analizar ahí 🤔 — 🌳ѕυѕнιтα🍣✨🌷🐬 (@LaSushita) December 26, 2021