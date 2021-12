Don’t Look Up es un éxito en Netflix: ¿Qué opinó la crítica sobre la película?

El pasado viernes, 24 de diciembre, la plataforma de streaming Netflix estrenó la película Don’t Look Up, protagonizado con un elenco de primeras figuras. Desde su debut, la cinta se convirtió en lo más visto de la plataforma, y muchos críticos ya han dado sus opiniones al respecto.

Don’t Look Up no deja indiferente a nadie: hay quienes la aman y otros la odian. Una sátira social que conecta inmediato con el espectador, pero que no está respaldada por la crítica.

Mira a continuación algunas de las críticas que han hecho sobre la película distribuida en todo el mundo por Netflix:

Según, FilmWeek: “Por mucho que tenga la misma inclinación política que Adam McKay y este grupo de estrellas liberales, no creo que quiera ver una película que me presente con todos mis puntos de vista personales”.

Por su parte, SensaCine indicó: “Creo que es una película bastante valiosa. Es muy divertida, te ríes muchísimo. Cierto que es demasiado larga pero es muy valiosa. Una película que deja un testimonio de lo que somos ahora muy potente”.

“Hay algo extrañamente satisfactorio en la manera en que la película de McKay deja que nos riamos de nuestra propia perdición”, dijo Independent.

El directo “McKay nos anima a simpatizar incluso con sus personajes más odiosos y da respuesta a la inevitable pregunta: Si supieras que el mundo se está acabando, ¿cómo pasarías tus últimos momentos?”, Minneapolis Star Tribune.

Finalmente, New Yorker comentó: “McKay tiene razón, aunque su marco de referencia apenas se extiende más allá de los Estados Unidos y el hedor del desprecio político localizado casi domina la trama”.

Sinopsis de la película

Según publicó el mismo Netflix, Don’t Look Up narra la historia de dos astrónomos mediocres descubren que en pocos meses un meteorito destruirá el planeta Tierra. Desde ese momento, deberán advertir a la humanidad del peligro que se avecina a través de los medios de comunicación. Esta película está siendo promocionada como “una historia basada en hechos reales, pero que aún no ha pasado”.

¿Cuál es el reparto de Don’t Look Up?

Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, y con ellos les acompaña:

y y con ellos les acompaña: Timothée Chalamet

Melanie Lynskey

Jonah Hill

Cate Blanchett

Meryl Streep

Ariana Grande

Ron Perlman

Mark Rylance

Tráiler oficial de la película de Netflix

Leer más: ¡Última oportunidad de ver! Esta exitosa saga saldrá de Netflix a inicios de 2022