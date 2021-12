Joan Manuel Serrat en Chile 2022: fecha y horario de su próximo concierto

Se confirmó que Joan Manuel Serrat se presentará en nuestro país con su nueva gira: El Vicio de Cantar 1965-2022. El artista español se despedirá de los escenarios y estará en nuestro país a finales del próximo año. Se confirmó la fecha y lugar dónde se presentará.

¿Qué fecha estará Joan Manuel Serrat en Chile 2022?

El cantante español, Joan Manuel Serrat, se presentará en Santiago de Chile el próximo 12 de noviembre de 2022. Luego de dos semanas de anunciar la despedida de los escenarios, el también autor confirmó que vendría a nuestro país para cantar una última vez frente a su público chileno.

¿Dónde será el concierto?

El vicio de Cantar 1965-2022 presentará un recorrido por la vida artística de Joan Manuel Serrat. Comenzará en abril y pasará por Santiago en noviembre del 2022. La fecha escogida es a mediados de noviembre, y el recinto escogido para el concierto será el Movistar Arena, lugar donde se ha presentado últimamente en el país.

Es preciso comentar que el concierto está programado para las 21:00 horas. Con respecto a la información referente a la venta de entradas, se dará a conocer en los próximos días.

El Vicio de Cantar

Según se pudo conocer, luego de la pandemia de coronavirus, el artista regresa a los escenarios para despedirse. “El Vicio de Cantar 1965-2022 es un tour en donde explorará su más de medio siglo haciendo música. Será un repaso de su legado.

En una reciente entrevista con El País, Joan Manuel Serrat comentó: “Mi propósito no es solo despedirme de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo de los años, sino hacerlo en los sitios donde están. Me despediré, y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”.

