Ingrid Aceitón anunció importante noticia: Está embarazada nuevamente

Estas últimas horas Ingrid Aceitón contó en sus redes sociales que está embarazada de su segunda hija.

Según relató en su cuenta de Instagram, mantuvo el secreto por ocho meses hasta este lunes, cuando finalmente decidió revelarlo.

“Y hoy me he decidido a compartir con ustedes la segunda mejor etapa de mi vida con lágrimas de emoción, alegría y amor”, comenzó el relato en el que etiquetó a su pareja. “Estamos esperando nuestra segunda hija Ada Mía con 8 meses ya de embarazo (32 semanitas)“, especificó.

“Mi regalo divino, mi otra hija, mi bebé arcoíris. Otra bendición que me ha enviado mi señor, que no hay manera de agradecerle, mas que amarlo toda mi vida. Una mamá rapidísima”, escribió.

“Volver a sanar de a poquito”

En enero de este año, Ingrid Aceitón reveló en sus redes sociales que había perdido el embarazo de su primera hija. Este acontecimiento impactó duramente en la vida de la modelo, quien también decidió recordarlo en esta oportunidad.

“Como muchos ya saben, hace menos de un año recibí la peor noticia de toda mi vida. Mi primer embarazo, mi primera hija, mi primer amor, mi Alice Amorette. La perdí a los 7 meses de gestación de una manera inexplicable”, recordó.

“Sentí que mi vida se acabó, no había luz, esperanza, paz, nada de nada. Un proceso que no se lo doy a nadie”, expresó Ingrid Aceitón quien está nuevamente embarazada.

“Qué difícil explicar y contar, las emociones por las que me ha tocado pasar todo este año. Entre angustias, crisis, vivir en automático , miedos, etc. La paz de mi hija Alice compensa un poco mi dolor, por que estoy clarísima que siempre tendré que vivir con el vacío de no tenerla conmigo”, dijo.

“Ahora con su hermanita Ada creo poder volver a sanar de a poquito mi corazón y mi alma. Sabiendo que jamás se me borrará todo el dolor por completo, también se que mi Ada esperará que de lo mejor de mí para ella y obvio que así será ya que se merece eso y mucho más”, añadió sobre su nueva bebé.

Revisa aquí la publicación completa: