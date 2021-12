Marcianeke respondió por sus videos con extraño comportamiento: “No soy menos persona por equivocarme”

Una serie de videos de Matías Muñoz, conocido popularmente como Marcianeke, se han viralizado en redes sociales durante estas últimas horas.

Se trata de registros tomados durante una presentación del artista de 19 años en donde se le ve “desconectado” de su show musical.

Algunos usuarios no tardaron en asumir que el joven oriundo de Talca estaba drogado, mientras que otros expresaron su preocupación.

En detalle, en los clips se ve al intérprete de trap con problemas de equilibrio y tocando constantemente su nariz, como también con dificultades para poder rapear sobre la pista musical.

Fue tal el alcance viral de las imágenes -viralizadas principalmente en TikTok-, que el propio Matías decidió referirse a los dichos que surgieron por su particular comportamiento.

“Tranquilo… yo sé corregir mis errores y no tengo pake andarlos gritando. Soy un hombre que demuestra con hechos (sic)”, escribió en una historia de Instagram -en donde suma un millón de seguidores-.

“Hoy seguimos rompiendo y mañana nos fuimos a Puerto Rico a seguir metiéndole. Porque nadie va a sacudirme la rama porque todos somos seres humanos y no soy menos persona por equivocarme. Así que bendición y éxito pa’l enemigo y mal hablao (sic)”, añadió junto a una fotografía de él.

Hay que recordar que, a inicios de este mes, Marcianeke obtuvo dos premios Musa: Mejor Artista Urbano y Mejor Canción del Año. “Oye, agradecido, nada de esto hubiera pasado si no hubieran escuchado mi música, no me hubieran apoyado. No hubiera llegado hasta aquí si no fuera por ustedes”, dijo entonces.