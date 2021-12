Marcianeke se lo ganó todo en la gran noche de los Premios Musa: “Qué saben de corte”

Fue la noche de Marcianeke en los Premios Musa. El joven oriundo de Talca se quedó con dos importantes galardones que reconocieron su corta, pero exitosa carrera.

Primero, ganó la estatuilla a Mejor Cantante Urbano. Y luego, se quedó nada menos que con Canción del Año, categoría presentada por Ben Brereton.

Por eso, el artista saltó al escenario del Teatro Municipal de Las Condes, y lo hizo fiel a su estilo, con un discurso de lo más llamativo.

“Oye, agradecido, nada de esto hubiera pasado si no hubieran escuchado mi música, no me hubieran apoyado. No hubiera llegado hasta aquí si no fuera por ustedes”, dijo de entrada.

Marcianeke ¡en llamas con sus premios!

El artista manifestó muy contento que “el éxito alcanza para todos. Ojalá hubieran ganado todos. Agradecido”.

Y luego lanzó una de sus premisa: “qué saben de corte, nosotros somos el corte”, sacando aplausos de todo el público.

En tanto, en su segundo galardón de la noche, el joven indicó que “segundo premio ya de los Premios Musa, vamos a seguir, vamos a sacar dos temas más pegados que éste”.

De esta forma, Marcianeke cerró un año de lo más exitoso en lo musical, con estos dos premios que lo coronan como uno de los más escuchados del 2021.