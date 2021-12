Paul Vásquez no pudo contra el banco: le rematarán su departamento por millonaria deuda

Hace unos días, en Chilevisión Noticias, informaron que Paul Vásquez podría perder su departamento debido a una millonaria deuda bancaria. Una situación que el humorista aseguró que revertiría a toda costa.

Sin embargo, pese a sus esfuerzos, el triunfador de Viña no logró su cometido. Y en el diario La Cuarta reveló que el jueves su propiedad sería rematada sí o sí, tras no poder saldar el tema con el Banco Santander, donde mantenía un crédito hipotecario desde el año 2014 y que dejó de pagar en febrero.

“Es verdad. Es lamentable la situación que estoy viviendo, era un proyecto para mis hijas… era para cuando ellas vinieran a estudiar a Santiago, tuvieran donde llegar. Un proyecto de vida para poder tener algo para dejarles”, indicó.

Una compleja situación que el comediante decidió transparentar, ya que según indicó “esto yo no lo hago por un asunto de ego, lo hago por ego, para que esto resuene para toda la gente. Imagínate cuántos chilenos hay que están pasando por esto. Es lamentable… entre el estallido social y la pandemia no tuve los mismos ingresos, así que es lamentable”.

La deuda de Paul Vázquez

Así, el inmueble del ex Dinamita Show sería ofertado sin poder hacer nada al respecto. “No sé qué va a pasar mañana. Más encima mañana es el cumpleaños de mi hija. Un bonito regalo. Así que entre ir a ver eso o no, prefiero ir a decirle feliz cumpleaños”, mencionó.

Y agregó que “lamentablemente cuando uno estaba bien, eras el mejor cliente del banco. Ahora me doy cuenta que el banco es una casa sin corazón. Nunca fui notificado, si hubiese sido notificado habría movido todo, montañas, cielo, para poder subsanar este asunto”.

Luego, manifestó que “yo sabía de la deuda, porque uno va sabiendo los meses que van pasando, que no se están pagando, las llamadas de cobranza, todo eso que te va estresando… la deuda siempre estuvo reconocida de mi parte. Yo jamás he estado haciéndome el ‘Larry’ con la deuda, simplemente nunca pensé que sería así”.

Finalmente, Paul Vásquez expresó a La Cuarta que “ahora que se está reactivando un poco el trabajo pensaba juntar plata para ir abonando y cosas así, me faltaba poquito para terminar… Con la pandemia yo me vine, no estuve en el departamento y nunca fui notificado. Pueden decir que hay mil medios para llamarte, pero nunca fui notificado”.