Karen Doggenweiler se puso “celosa” de Macarena Pizarro tras recibir elogios de ME-O

Durante la mañana de esta jornada electoral fuimos testigos de diversos momentos en televisión que causaron revuelo y uno de ellos fue protagonizado por el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O).

El divertido momento se dio durante plena transmisión televisiva de Chilevisión, donde Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez animaron el espacio informativo y desde terreno estaba Macarena Pizarro.

Ésta última estaba desde el comando de Marco Enríquez-Ominami para conocer cómo se estaba preparando para este día tan importante luego de una larga campaña.

Fue en ese momento cuando ME-O comenzó a elogiar a la periodista de CHV, Maca Pizarro, y a los conductores del bloque noticioso, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez.

“Los diarios nos invisibilizan, como que no fuéramos candidatos. Yo llamo al país para a no dejarse manipular, voten por quien quieran”, partió diciendo Marco Enríquez-Ominami.

Además, se dio el tiempo para analizar su carrera política y poco ha disminuido sus cifrasen los votos obtenidos, sin embargo, aseguró que hubo “operaciones políticas” lo habían bajado en la adhesión de los votantes.

“Acá estoy nuevamente, no soy inmortal, pero soy perseverante”, comentó Marco Enríquez-Ominami.

Durante la entrevista, ME-O comparó su candidatura con el éxito que ha tenido estos últimos años el canal privado debido al trabajo e insistencia para llegar a liderar en el rating.

El incómodo momento de ME-O y Karen Doggenweiler

“Miren el matinal de Chilevisión, no iba primero durante cuántos años y ahora son los primeros. ¿Cómo lo hicieron? Con seducción, con talento, ustedes no iban primeros, y ahora son el primer matinal de Chile. ¿Cómo lo hicieron? Perseverando. ¿Es nueva Monserrat? ¿Es nuevo Julio César Rodríguez? No son nuevos y son los mejores periodistas de Chile, después de usted (Pizarro)”, expresó ME-O.

Mientras tanto, Karen Doggenweiler, esposa del candidato, se encontraba en un segundo plano, haciendo evidentes gestos de “¿Y yo?”, los que generaron una nerviosa reacción en el candidato.

Luego de la reacción de Karen Doggenweiler, a ME-O no le quedó otra que responder aclarar la situación.

“Ah, perdón, después de, perdón, después de…”, causando que Karen tomará protagonismo en en el despacho.

Tras el vergonzoso momento, a Macarena Pizarro se tomó de buena manera la intervención y cerró su despecho.