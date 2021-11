Daniela Palavecino anunció que está embarazada: “Dos corazones”

Estas últimas horas Daniela Palavecino anunció en sus redes sociales que está embarazada.

La actriz compartió una foto con su esposo, el actor y modelo Deniss Rakovich, desde Los Angeles (California, Estados Unidos), en donde anunció la noticia a sus más de 634 mil seguidores.

“Soy una heroína con dos corazones. Estamos tan felices con Deniss Rakovich d Aunque algunos ya sospechaban y me preguntaban por interno ¡Ahora ya les puedo contar!”, e estar viviendo este proceso. escribió junto a un compilado de imágenes en las que aparece junto a su pareja y muestra algunas ecografías.



“Aquí les mostramos un poquito de lo que han sido estos meses”, añadió en la publicación compartida en su cuenta de añadió en la publicación compartida en su cuenta de Instagram

Por su parte, Deniss Rakovich también compartió la publicación en sus redes sociales, en donde confirmó la noticia.

“¡¿Qué?! Los amo”, escribió la actriz Ignacia Allamand. “Felicitaciones”, añadió Matías Vega. “Qué linda noticia… puro amor para ustedes. Familia pa’ linda que están armando. A disfrutar todo este proceso como tú sabes hacerlo”, expresó Michael Roldán. “Bien Dani…felicidades, cuídate mucho. Un abrazo”, añadió el actor Adriano Castillo.

Hay que señalar que Daniela Palavecino y su esposo contrajeron matrimonio en marzo del año pasado luego de un par de años de relación tras conocerse en tierras norteamericanas.

“Hoy estamos celebrando 1 año de matrimonió con mi Deniss… What can I say? Te amo en cantidades, me haces tremendamente feliz y… mejor decisión ever la de casarnos. Mi vida es tanto más bacán junto a ti”, escribió Palavecino en la celebración de su primer año de matrimonio con el modelo escocés.